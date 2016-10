Avec la prochaine fermeture de Zabana : Les Hamraoua pénalisés ?

Réagissez

Stade Ahmed Zabana

Le MCO, qui tourne à plein régime dans les hauteurs du classement général et de surcroît dans son antre fétiche de Zabana, semble préoccupé par la prochaine fermeture de ce stade pour la pose de la nouvelle pelouse afin que l’aire de Zabana retrouve son lustre d’antan. Rappelons que le match Libye-Tunisie devait avoir lieu sur cette aire pour le compte du deuxième round des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde et a été récusé par la Tunisie à cause de la détérioration de la pelouse.

Ce match aura lieu finalement au stade Hammadi. Pour ce faire et pour des considérations de résultats, les responsables du MCO ont émis le vœu que la pose du gazon soit un peu retardée afin que le MCO puisse recevoir le match important qui l’attend face à l’USMA dans une rencontre ô combien capitale pour les locaux qui veulent avoir l’avantage d’évoluer dans cette aire pour une joute qui peut s’avérer concluante pour la suite du championnat. Maintenant, reste à savoir si la DJS répondra positivement aux doléances des Hamraoua pour retarder de peu la fermeture de Zabana.

Le MCO veut coûte que coûte que le match face à l’USMA ne soit pas délocalisé à Bouakeul car, d’après l’entourage du club, le stade Zabana était prolifique à souhait pour le MCO qui a fait le plein devant tous ses adversaires et a de ce fait ajouté quelques points au classement général qui peuvent lui valoir de jouer à fond la couronne nationale, chose qui ne lui est pas arrivée depuis belle lurette. Les Hamraoua savent d’ores et déjà qu’ils seront un peu handicapés par le changement de stade, surtout face à l’USMA qui peut profiter de l’aubaine de Bouakeul. En dernière minute, nous venons d’apprendre que les responsables du MCO auraient demandé aux responsables locaux de commencer les travaux pour la pelouse du stade durant la trêve hivernale de décembre, reste à savoir si l’OPOW et la DJS vont être au diapason des Rouge et Blanc.

Signe des temps, il n’y a pas si longtemps, le MCO préférait jouer à Bouakeul et avait une aversion d’évoluer à Zabana, craignant les points de repères de ce stade qui avantageaient largement les visiteurs.

Dans l’autre registre du championnat, le MCO aura fort à faire lors de sa prochaine journée face à l’ESS, un prétendant avec l’USMA, et devra négocier ce match avec tact afin de ne pas perdre le fil des hauteurs du classement général, une joute capitale devant l’Aigle Noir et Blanc qui ratisse large afin de succéder au champion sortant. Le MCO par cette deuxième sortie consécutive veut mettre le paquet et pourquoi pas frapper un bon coup du côté de Aïn Fouara pour montrer qu’il aura son mot à dire dans l’actuel challenge.