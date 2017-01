Autour de la conférence

Réagissez

Bougherra dans le staff. Le sélectionneur national, et avant d’entamer son point de presse hier, a confirmé l’intégration de l’ancien capitaine des Verts, Madjid Bougherra, au sein du staff technique de l’EN en prévision de la CAN-2017.

Précisant que pour l’heure Bougherra ne renforcera le staff que temporairement à l’occasion du tournoi africain, le technicien belge estime que de par son statut et son amour pour la sélection, l’ancien capitaine peu apporter un plus à l’équipe, notamment sur le plan mental. Il dira à ce propos : «Je suis content d’avoir Bougherra avec nous, notamment pour toute son expérience.

C’est un vrai meneur d’hommes et il apportera un plus à l’équipe avec son mental de gagneur, de battant et sa forte personnalité. C’est quelqu’un qui place la sélection avant sa propre personne. Il aura l’occasion d’apprendre son nouveau métier d’entraîneur, puisqu’il vient de terminer un stage en Algérie, et peut-être même qu’il restera avec nous après cette CAN. En tout cas, c’est une occasion en or que de l’avoir avec nous.»

Le cas M’Bolhi. Seul joueur à ne pas bénéficier de temps de jeu au sein de son club parmi les 23 convoqués, le portier Raïs M’Bolhi est tout de même dans le groupe pour la prochaine CAN, et tout porte à croire qu’il sera même le portier numéro 1. Un cas qui divise, du moment que d’autres éléments, à l’image de Medjani et Feghouli qui ont été écartés justement en raison de leur statut de remplaçant dans leur club respectif. Cela n’a pas empêché Leekens de le convoquer, en annonçant néanmoins qu’à long terme M’Bolhi devra trouver une solution à sa situation.

«Là, il est avec nous et il est concentré sur cette CAN. Pour le moment, on a besoin de son expérience. Mais à long terme, il faudra trouver une solution. ça ne peut pas continuer ainsi, et j’espère que ça s’arrangera», explique Leekens, qui lance une sorte d’avertissement à M’Bolhi, le menaçant, en des termes à peine voilés, d’une exclusion de la sélection s’il ne retrouve pas le terrain de la compétition. D’ailleurs, et à une question concernant le cas M’bolhi justement, Leekens a révélé que son staff est déjà sur la piste d’autres gardiens, en annonçant que son staff «a commencé à superviser des gardiens à l’étranger», ce qui signifie que Leekens cherche déjà la relève.

Capitanat.

En écartant les deux habituels capitaines des Verts, en l’occurrence Carl Medjani et Sofiane Feghouli, le sélectionneur national reste désormais sans capitaine. Une question que le Belge compte régler au courant de cette semaine. C’est ce qu’il a annoncé au cours de son point de presse, hier, en précisant qu’il voudrait avoir 4 à 5 capitaines dans son groupe : «J’ai besoin de 4 à 5 capitaines ; un leader dans chaque compartiment. C’est aussi mieux ainsi que de faire porter cette lourde responsabilité à un seul joueur», dira Leekens, tout en précisant que ce n’est pas le meilleur joueur qui doit avoir automatiquement le brassard : «Je veux des meneurs, pas juste un joueur qui porte le brassard.»