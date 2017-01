Autour de la CAN-2017

Réagissez

Gabon : Aubameyang élu meilleur joueur de l’aller de Bundesliga



n Le buteur gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, a été élu meilleur joueur du début de saison en Allemagne par les joueurs de Bundesliga, dans un vote rendu public hier par le magazine spécialisé Kicker. A quelques jours de l’ouverture de la CAN-2017 dans son pays, l’homme aux 16 buts pour 15 apparitions en championnat cette saison obtient pour la première fois cette distinction honorifique. Selon Kicker, 238 joueurs professionnels de Bundesliga ont participé au vote, pour désigner les meilleurs d’entre eux sur les matches aller. Aubameyang, 27 ans, a été élu meilleur joueur de champ par 33,6% des votants. Il devance l’international suédois du RB Leipzig Emil Forsberg (23,1%). Aubameyang s’est classé deuxième lors du vote de la Confédération africaine de football qui a désigné jeudi dernier l’Algérien Riyad Mahrez (Leicester/Angleterre), comme meilleur joueur africain en 2016.



Burkina Faso : première sélection arrivée au Gabon



n Le Burkina Faso est la première sélection qualifiée pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2017 de football à avoir posé le pied au Gabon dimanche, à moins d’une semaine du coup d’envoi de la compétition prévu pour samedi prochain. Les Etalons du Burkina Faso ont rejoint les lieux de l’épreuve à partir du Maroc où ils ont effectué leur stage de préparation en vue du rendez-vous continental. «La délégation a quitté Marrakech dimanche 8 janvier pour Libreville, où l’arrivée était prévue au petit matin d’hier 9 janvier», indique la Fédération burkinabè sur son site officiel. Les coéquipiers de Bertrand Traoré débuteront la compétition contre le Cameroun samedi à 19h (temps universel) après le match d’ouverture Gabon-Guinée Bissau.



Maroc : Sofiane Boufal forfait



n Le milieu offensif du Maroc, Sofiane Boufal, a été contraint de déclarer forfait pour la CAN-2017 en raison d’une blessure et a déjà quitté la sélection, a annoncé la Fédération marocaine dimanche soir. «Sofiane Boufal a quitté le rassemblement des Lions à Al Aïn (Emirats arabes unis) ce matin, après la confirmation de sa blessure et son incapacité à disputer la Coupe d’Afrique des nations», a expliqué la Fédération dans un communiqué. Le nom de son remplaçant sera annoncé ultérieurement. Avant Boufal (Southampton), Noureddine Amrabat, le milieu de Warford, blessé à une cheville, Younès Belhanda (Nice/FRA) et Oussama Tannane (Saint-Etienne/FRA) ont déjà été contraints de déclarer forfait sur blessures pour la CAN-2017 (14 janvier-5 février au Gabon). Le Maroc, tombé dans l’un des «groupes de la mort» de la compétition avec la Côte d’Ivoire, tenant du titre, la RD Congo et le Togo, jouera son premier match contre la RDC le 16 janvier à Oyem, au Gabon.



Tunisie : la FTF rassure sur la blessure de Khazri



n Le milieu de terrain tunisien, Wahbi Khazri, touché à la cheville et sorti sur civière dimanche après 17 minutes de jeu en match amical contre l’Egypte (0-1), «n’a rien de grave», rassure la Fédération tunisienne de football (FTF) sur son site internet. Khazri, joueur de Sunderland (Premier League anglaise), souffre d’une «entorse bénigne», a fait savoir le médecin de la sélection tunisienne, Souheil Chemli, ajoutant que la participation de l’ancien Bordelais à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon n’est pas remise en cause. La Tunisie, l’un des adversaires de l’Algérie lors de la CAN, a disputé face à l’Egypte son dernier match amical avant de se rendre à Franceville où est domicilié le groupe B qui comporte également le Sénégal et le Zimbabwe.