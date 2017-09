Réagissez

Saisissant l’actualité du retour des compétitions footballistiques version 2017-2018 et ce qu’elle suscite comme sujets de discussions entre initiés relatifs à l’arbitrage et à la politique prônée (antérieurement) en matière de recrutement, de formation, de promotion et de suivi des arbitres à l’effet d’atteindre l’«objectif» d’augmenter ses effectifs, la réalité du terrain a montré son profil exhibitionniste et subjectif.

Car, au détour de l’organisation des différents regroupements précompétitifs, et considérant le nombre d’arbitres convoqués au-delà des aspects : revue des effectifs, et surtout de tests sélectifs, cela sans inclure les «oubliés» de chaque palier, il s’avère qu’il y a (déjà) un constat de saturation en ce qui concerne les besoins, du moins au niveau de l’élite. Cela en attendant les futurs examens prévus préalablement dans le calendrier fédéral. Les besoins de la CFA pour chaque semaine sont de l’ordre de 360 arbitres, et ce, dans le souci de pourvoir en équipes d’arbitres les différents championnats dont elle a la charge (LP 1, LP 2, U21, DNA, Interrégions, championnat militaire, championnat féminin). Alors que le nombre d’arbitres titrés convoqués aux derniers regroupements est de l’ordre de 645.

C’est bien d’avoir le double du nombre requis qui devrait (normalement) permettre l’alternance à l’effet d’enflammer entre arbitres — qui sont en réalité des compétiteurs — la concurrence pour pérenniser la constance et atteindre la compétence. A la seule condition de se démarquer de la «règle» qui dit : «On n’utilise que ceux qu’on veut utiliser» ; pour les autres, ils doivent choisir entre savoir (où et chez qui) intervenir ou moisir. Sachant que les huit Ligues régionales ainsi que celles des wilayas disposent de leurs arbitres qui attendent leur tour d’accéder au palier supérieur suivant les modalités de promotion fixées par le «statut» de l’arbitre. Faut-il rappeler que rien ne remplace la compétition. On ne dit pas pour rien que «c’est en forgeant qu’on devient forgeron».

Un bon mécanisme d’utilisation en alternance entretient la compétence. De la bonne et judicieuse planification qui repose sur une bonne et sincère intention facilite l’intégration. Prendre en charge les «oubliés» de manière à ce qu’ils aient de bonnes réactions quand ils reprennent la compétition et leur éviter une situation de «péremption». Enfin, il est opportun de rappeler et profitant de la rentrée sportive pour rabâcher cette citation pédagogique de Benjamin Franklin : «Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends.» A méditer !