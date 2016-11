Attia suspendu deux ans de toute activité liée au football

Réagissez

L’ex-président de la SSPA/MOB, en l’occurrence Zahir Attia, a écopé d’une suspension de deux années de toute activité liée au football par la FAF.

En effet, auditionné dans la journée de mercredi par la commission de discipline de la Ligue nationale concernant les faits qui se sont produits lors de la rencontre retour de la phase des poules de la Coupe de la CAF, disputée le 27 juillet, et considérant qu’il y a eu infraction en matière d’engagement, de responsabilité et de comportement du club engagé en compétition internationale et à l’extérieur, la CD, et après avoir fait référence à tous les articles liés à la réglementation en vigueur, a retenu un manquement à l’obligation de réserve avec faits aggravants en décidant, en application de l’article 115 du code disciplinaire de la Fédération algérienne de football (cas non prévu), de suspendre l’ex-président du MOB pour une durée de deux ans ferme à compter du 17 novembre 2016.

Par ailleurs, le club MOB est tenu de rembourser tous les frais payés par la FAF en lieu et en place. Pour rappel, le président Attia ne s’est pas acquitté des frais d’hébergement et de la restauration lors de la rencontre retour face au TP Mazembe le 27 juillet dernier pour le compte de la phase des poules de la CAF. Retenu par les responsables de l’hôtel, il a fallu à l’époque l’intervention du président du club congolais pour régler la facture et le libérer afin qu’il puisse rentrer au pays.

Zahir Attia n’a pas jugé utile de régulariser les dirigeants de TPM à l’époque, bien qu’il a été saisi par les dirigeants du club, qui ont décidé par la suite de saisir la CAF pour se plaindre de l’attitude du président du MOB à l’époque et la sentence vient de tomber avec cette sanction de deux années ferme. Il est à signaler que Zahir Attia fait l’objet d’une plainte déposée par les actionnaires du MOB auprès du procureur de la République pour avoir refusé de leur remettre les documents officiels du club après sa destitution.