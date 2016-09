Attia attend le retour de Raouraoua

Réagissez

Le président du MO Béjaïa, Zahir Attia, a laissé entendre que la domiciliation de la finale de la manche aller de la Coupe de la CAF, face au TP Mazembe, n’est pas encore faite, puisqu’il attend le retour de l’étranger du président de la FAF, Mohamed Raouraoua, pour trancher. La Ligue nationale a annoncé, mardi dernier, que la finale aller aura lieu le 29 octobre à 20h30 au stade Tchaker de Blida.

Attia a déclaré, avant-hier, à la radio Soummam : «A présent, rien n’est encore décidé concernant le lieu de déroulement de la finale aller de la Coupe de la Confédération, car on attend le retour du président de la Fédération algérienne qui se trouve à l’étranger pour trancher. Néanmoins, on souhaite que cette rencontre ait lieu au stade de l’Unité maghrébine pour réaliser le vœu des milliers de supporters qui veulent voir leur équipe de plus prêt.». Il y a quelques jours, ce même président avait déclaré à l’APS qu’il «souhaitait voir programmer cette finale au stade Tchaker». Le TP Mazembe a, de son côté, annoncé que la finale retour aura lieu le 6 novembre à 15h30 (heure locale) à Lubumbashi. Sur un autre volet, les Crabes ont repris le chemin des entraînements hier au stade de l’UMA, afin de se préparer pour la compétition locale, où ils auront à disputer un match important mardi prochain devant le RC Relizane dans le cadre de la mise à jour du calendrier (6e journée), avant d’enchaîner par un autre match face au CR Belouizdad le 8 octobre.