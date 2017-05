Réagissez

Le double médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Rio, l’Algérien Taoufik Makhloufi, envisage-t-il de prendre une année sabbatique ? C’est l’information qui circule dans le milieu de l’athlétisme algérien.

Contrairement aux années précédentes, le médaillé d’argent des 800 et 1500 m aux JO 2016 accuse un grand retard dans la préparation, selon un membre de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). A la même période de l’année dernière, le champion olympique du 1500 m (Londres) avait déjà lancé son cycle de préparation en Afrique du Sud avec les athlètes français, sous la conduite de Philippe Dupont.

Nul doute que ce retard influera sur la suite de la saison, où Makhloufi avait annoncé à l’issue des JO que le principal objectif en 2017 demeure les championnats du monde d’athlétisme de Londres (4 -13 août). On s’attendait, comme d’habitude, à voir Makhloufi renouer avec la compétition le 27 mai prochain, à l’occasion du meeting d’Eugène (Etats-Unis) sur le mile, mais l’athlète algérien ne figure pas sur la liste des engagés.

L’épreuve mythique du mile de la réunion d’Eugne, organisée par l’équipementier Nike qui sponsorise Makhloufi, verra la présence des meilleurs spécialistes mondiaux du demi-fond qui vont signer leur retour à la compétition. On peut citer le champion olympique américain sur 1500 m, Centrowitz, les Kényans Kiprop, Kwemboi et Kiplagat, le Néo-Zélandais Willis et le Marocain Iguider et autres.