Un nouveau cas de dopage vient d’être enregistré dans l’athlétisme algérien. Il s’agit d’un coureur sur route qui a été contrôlé positif lors d’une compétition organisée en mai dernier.

Un athlète inconnu, sur qui la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) n’a fait aucune communication à propos de son affaire de dopage. Pourtant, et à en croire des sources sûres, le résultat des analyses effectuées dans un laboratoire français étaient connus depuis juillet dernier. Ainsi donc, après le récent scandale de dopage de cinq cyclistes algériens contrôlés positifs, la prise des produits interdits ne cesse de s’amplifier dans le sport algérien et l’athlétisme en particulier.

La question désormais se pose : quel est le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité olympique algérien pour mettre un terme à ce fléau du dopage qui s’est généralisé dans le sport algérien. Azzeddine Sakhri, ancien champion algérien des longues distances, apporte un grave témoignage «Les produits dopants en Algérie font un ravage».

C’est un marché juteux dominé par des têtes qui vendent des produits dangereux aux athlètes avec une certaine complicité. En l’absence d’un rigoureux contrôle, certains athlètes se dopent soit pour gagner 200 000 DA lors d’une course sur route, ou pour réaliser les minima aux compétitions internationales.

C’est la triste réalité de l’athlétisme algérien. Il faut d’ailleurs s’interroger sur ce qui fait que l’athlétisme algérien ne fait plus parler de lui sur le plan mondial. Il faut lutter sans relâche contre ce phénomène qui ternit le sport algérien. On ne peut pas continuer à fermer les yeux quand on sait que le dopage est préjudiciable pour la santé. Le MJS et le COA doivent mener régulièrement des campagnes de sensibilisation pour protéger nos enfants, estime l’ancien champion algérien.