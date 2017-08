Réagissez

Le manager de la section d’athlétisme du MB Béjaïa, Djoudi Messaoudi, a dénoncé l’attitude des autorités locales de la wilaya de Béjaïa qui n’accordent aucun intérêt aux champions des différentes disciplines sportives à part ceux du football.

Pour Messaoudi qui chapeaute plus de 200 athlètes, la wilaya et la DJS de Béjaïa font la sourde oreille. Le responsable de la section d’athlétisme estime que seul le football a de la considération à Béjaïa. «J’ai décidé de dénoncer cette situation qui perdure. Notre athlète Amine Bouanani, récent champion d’Algérie du 110 m haies — battant même Larbi Bourrada et triple médaillé d’or (110 m, 200 m haies et 4x400 m) lors des Championnats arabes juniors 2016 qui se sont déroulé à Tlemcen — n’a jamais été honoré ni par les autorités de la wilaya de Béjaïa ni par la DJS de cette même ville.

Bouanani, vrai espoir algérien des haies, qui a signé un chrono mondial sur 110 m (13’’93) au National d’athlétisme 2017, n’a jamais eu droit à une réception ou même à un petit encouragement de la part des responsables de la wilaya de Béjaïa. Pourtant, Bouanani a toujours honoré cette wilaya dès son jeune âge en participant aux Mondiaux d’athlétisme cadets (Chine 2014) et juniors (Pologne 2016).

Cependant les autorités de la ville continuent à afficher leur indifférence à l’égard de ces champions de l’athlétisme», regrette Messaoudi. Et de relever que «la wilaya de Constantine a honoré des athlètes constantinois, alors qu’ils sont signataires au sein de clubs algérois, alors qu’à Béjaïa leurs propres athlètes sont ignorés». Il faut remédier à cette situation.