La wilaya de Chlef accueillera les 5e championnats d’Afrique de Cross-Country (seniors et juniors) le 17 mars prochain sur le parcours de Chegga , à la sortie nord de la ville. A cet effet, il a été procédé avant-hier, au siège de la wilaya, à l’installation officielle du comité d’organisation ainsi que les différentes commissions en charge de l’accueil des athlètes des deux sexes du continent africain ainsi que du bon déroulement de la compétition. La cérémonie qui a été présidée par la secrétaire générale de la wilaya, s’est déroulée en présence du président de la FAA, Abdelhakim Dib, du directeur de la jeunesse et des sports ainsi que des cadres et techniciens de la DJS et de la ligue de wilaya d’athlétisme. La représentante du wali de Chlef a souligné l’importance que revêt ce rendez-vous sportif continental pour le pays et la wilaya de Chlef avant d’insister sur la conjugaison des efforts de tous pour la réussite de cet évènement. Rappelons qu’une délégation de la confédération africaine d’athlétisme avait séjourné dernièrement à Chlef où elle a visité le parcours de Chegga et s’est enquis des capacités d’organisation dont dispose la région.