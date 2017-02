Athlétisme : Bourrada n’ira pas à Cuba

Réagissez

Annoncé pour effectuer une longue préparation à Cuba sous la conduite d’un entraîneur cubain, le décathlonien Larbi Bourrada a changé d’avis. Il va finalement entamer sa préparation dans les prochains jours en France, plus précisément dans le prestigieux Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) de Paris. Bourrada, qui accuse un long retard dans sa préparation, pourrait rejoindre le groupe de décathloniens français. Après ce premier stage à l’INSEP qui offre d’excellentes conditions d’entraînement, Bourrada poursuivra sa préparation fin avril aux Etats-Unis avec l’ancien entraîneur américain d’Ashton Eaton, double champion olympique et recordman du monde du décathlon.