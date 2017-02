Athlétisme : Bouras ne postulera pas pour un 2e mandat

Réagissez

Le président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Amar Bouras, a annoncé jeudi soir qu’il ne briguera pas un second mandat (2017-2020).

Une décision surprenante vu que le président sortant n’a pas attendu l’assemblée générale ordinaire (AGO), prévue demain à Zéralda pour faire une telle déclaration. C’est dire que beaucoup de zones d’ombre entourent ce renoncement. Car, le président, qui a géré la FAA de 2013-2016, n’a pas donné les véritables raisons de cette décision, et rien ne laisse présager une telle sortie. Dans un communiqué sur le site internet de la FAA, Bouras a expliqué, entre autres, «qu’il a fait et accompli tout ce qui était possible de faire dans le cadre de mes engagements avec la famille et les pouvoirs publics». Sur le plan technique il ajoute : «Nous sommes une fédération de haut niveau qui a terminé avec deux médailles, une 5e place et 3 athlètes qui ont atteint les demi-finales aux Jeux olympiques de Rio 2016.» Autant dire que le choix de Bouras a été interprété différemment par les acteurs de l’athlétisme algérien.

Bouras, qui a assisté hier au cross-country Saïd Cherdioui de Tizi Ouzou, semble sûr que les bilans moral et financier seront approuvés demain par les membres de l’AG.

Une question mérite d’être posée : est-ce que les membres exécutifs vont-ils emboîter le pas à Bouras ? A noter que d’après le rapport financier, qui sera soumis au cours de l’AGO, l’on relève une dette avoisinant les 8 milliards de centimes. C’est un véritable casse-tête pour le mandat (2017-2020) du prochain président de la FAA, qui sera élu le 9 mars prochain.