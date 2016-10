Réagissez

L’ancien champion d’Algérie de cross-country (1966), Abdelkader Benyettou, est décédé avant-hier à l’âge de 73 ans.

Ancien coureur (5000 m et 10 000 m) du MC Alger et de l’équipe nationale, il a fait les beaux jours du cross-country algérien dans les années 1960, avec le regretté Belkacem Bessahraoui, Ahcene Delhoum, Bahloul Guenaoui et Mohamed Gouasmi. Benyettou a été inhumé hier au cimetière Sidi R’zine (Baraki). Après sa riche carrière, le défunt s’était spécialisé dans le 3000 m steeple, et a exercé la profession de maître d’éducation sportive (EPS). Kamel Guemar, Baghdadi Si Mohamed, Allal Gourmane (ex-coach du CRB), attristés par cette triste nouvelle se souviennent que Benyettou était un champion affable et très disponible.

La rédaction sportive d’El Watan, peinée par le décès de Abdelkader Benyettou, présente ses sincères condoléances à sa famille.