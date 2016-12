Réagissez

L’association d’aide aux cancéreux Nour Doha organisera demain, au Parc zoologique de Ben Aknoun, une course de sensibilisation contre le cancer de la prostate, en collaboration avec l’Association des urologues privés et le laboratoire Ipsen. Cette manifestation, qui regroupera plus de 400 participants, verra la présence de plusieurs anciens champions du monde et olympiques qui ont tenu à marquer leur solidarité.