Mission difficile pour les Oranais à Chlef

Le stade Boumezrag de Chlef sera le théâtre, demain à 16h, d’un derby au sommet entre l’ASO et le MCO comptant pour les 16es de finale de la Coupe d’Algérie.

Ce match, qui revêt un cachet particulier, est placé sous le signe de la réconciliation par les autorités locales et les responsables des deux clubs. Dans ce cadre, une délégation conduite par le président de l’ASO, Abdekrim Medouar, était attendue hier à Oran pour la remise d’un quota de billets aux supporters oranais, et ce, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le wali d’Oran, les élus locaux et les dirigeants du MCO, a-t-on appris auprès du club chélifien. Une façon de souhaiter la bienvenue à tout le collectif des Hamraoua, joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters.

De leur côté, les autorités de la wilaya de Chlef travaillent depuis une semaine, de concert avec les dirigeants de l’ASO et les gestionnaires du stade de l’OPOW, pour réunir les meilleures conditions d’organisation et de déroulement de cette rencontre. Quoi qu’il en soit, les retrouvailles entre Chélifiens et Oranais promettent d’être haute en couleur avec une belle empoignade en perspective. La rencontre s’annonce très difficile pour les deux équipes, même si le MCO, leader de la Ligue 1, part largement favori face à l’Olympique.

Cependant, les coéquipiers de Messaoud que dirige depuis une semaine l’entraîneur des gardiens de but, Sadek Larbi, ne s’avouent pas pour autant vaincus et semblent décidés à créer l’exploit devant leur public. D’ailleurs, lors de la reprise des entraînements, lundi dernier au stade Boumezrag, les joueurs ont promis à leurs supporters — mécontents suite aux derniers résultats de l’équipe — de se surpasser en vue de leur offrir une belle qualification au prochain tour.