ASO - JSMB : Les Chélifiens déterminés pour un résultat positif

Réagissez

Optimisme et détermination caractérisent l’ambiance qui règne au sein du collectif de l’ASO Chlef à la veille du match au sommet qui les opposera, ce vendredi, à Béjaïa, à la JSMB.

Le groupe, qui reste sur quatre matchs sans défaite (deux victoires à domicile et deux nuls à l’extérieur), espère continuer sur sa lancée pour revenir au moins avec un nul de son périlleux déplacement à Béjaïa. Les joueurs avec lesquels nous nous sommes entretenus, affichent leur détermination et une confiance sans faille en leurs possibilités techniques et physiques, surtout hors de leurs bases.

«Nous irons à Béjaïa avec l’objectif de défendre crânement nos chances et de revenir, pourquoi pas, avec un résultat positif. Nous nous sommes bien préparés sous la direction de notre coach El Hadi Khezzar, et le moral de l’équipe est au beau fixe», ont déclaré certains cadres de l’équipe, réconfortés par le retour massif de leurs inconditionnels, comme cela été le cas, il y a deux semaines, face au RC Relizane chez lui.

«Cela nous encourage, anciens et nouveaux, à nous donner à fond contre l’équipe hôte, d’autant plus que le groupe sait bien négocier ses matchs à l’extérieur», insiste l’attaquant Hamza Yedroudj. A noter que l’ASO a repris les entraînements au début de la semaine pour préparer ce rendez-vous important contre la JSMB, autre prétendant à l’accession en Ligue 1.

Hormis quelques blessés, la plupart des titulaires ont pris part aux séances consacrées aux volets technique, tactique et psychologique, devant leurs fidèles supporters. Même s’ils sont conscients des difficultés à surmonter, les protégés de Khezzar nous ont paru motivés et pleinement concentrés sur leur sujet.