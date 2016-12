ASO Chlef : Une élimination et beaucoup de regrets

Réagissez

La défaite inattendue de l’ASO Chlef à domicile, mercredi dernier, face à l’US Tébessa, un club de Division amateur, pour le compte des 8es de finale de la Coupe d’Algérie, a laissé beaucoup d’amertume et de regrets chez les dirigeants et supporters des Rouge et Blanc.

C’est d’autant plus surprenant que, lors du précédent tour, l’Olympique de Chlef avait battu un pensionnaire de la Ligue 1, en l’occurrence le MC Oran, sur le score de 2 buts à 1, dans le temps réglementaire. Après cela, on croyait que les Chélifiens, sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Youcef Bouzidi, n’allaient faire qu’une bouchée de leurs adversaires, même sans la présence de leur public, sanctionné par la LFP. Les coéquipiers de Melika ont, un temps, entretenu l’espoir d’une possible qualification, mais ce rêve s’est évaporé dans les dernières minutes de la prolongation.

Avec du recul, le président de l’ASO, Abdelkrim Medouar, estime que son équipe ne méritait pas d’être éliminée, car elle «a bien joué et s’est installée durablement dans le camp adverse, ratant même un penalty et quatre occasions nettes de scorer». Il impute ces ratages à «l’état psychologique fragile» des jeunes joueurs, qui ont toujours besoin du soutien de leur public pour se surpasser dans les matchs à enjeu, comme cela a été le cas face au MCO pour le compte du tour précédent de la Coupe d’Algérie.

Il déplore, à ce propos, les comportements négatifs d’un groupe de pseudo-supporters, qui sont à l’origine, selon ses dires, de la sanction de deux matchs à huis clos infligée au club par la commission de discipline de la LFP, suite à la rencontre, pourtant remportée, face au MCO.

Le revers concédé devant l’US Tébessa ne risque-t-il pas d’influer sur le moral et le rendement de l’équipe durant la phase retour du championnat de Ligue 2 ? La question, selon Medouar, est prise en charge par le staff dirigeant, qui a programmé un stage bloqué à Aïn Draham, en Tunisie, du 2 au 11 janvier prochain.

«Pendant ce regroupement, le coach Bouzidi et ses adjoints vont s’atteler à apporter les correctifs nécessaires en vue d’asseoir des bases solides au groupe en prévision de la reprise de la compétition. Nos chances restent intactes pour monter sur le podium, d’autant plus que nous venons de renforcer l’équipe avec l’apport de deux éléments expérimentés, qui, j’en suis sûr, vont apporter un plus à l’ensemble. Il s’agit du gardien Mahsas, du RCA, et du joueur polyvalent de l’ASK, Ledraa. En revanche, nous avons libéré l’attaquant Boukhari et le gardien Hamzaoui», a indiqué le président de l’ASO.

Ce dernier reste donc confiant quant à la capacité de ses protégés à relever le défi en comptant sur le soutien inconditionnel de leur fidèle public. Il faut rappeler que l’ASO a perdu pas moins de 12 points à domicile, ce qui la place à la 8e position, avec 14 longueurs de retard sur le leader, le PAC.