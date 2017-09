ASO Chlef : Un précieux point ramené de Relizane

Réagissez

Après trois journées de compétition, l’ASO Chlef reste collée au peloton de tête conduit par le duo ASAM-JSMS.

Vendredi dernier, les protégés d’El Hadi Khezzar sont allés ramener un précieux point de chez leur voisin du RC Relizane, ce qui les place parmi les cinq premiers du classement en attendant mieux. Les dirigeants, entraîneurs et joueurs sont évidemment contents non seulement du résultat, mais aussi du rendement et de la réaction de l’équipe sur le terrain. Cette dernière s’est procuré deux occasions de but au cours de la partie, alors que son adversaire a raté un penalty en deuxième mi-temps.

Dans l’ensemble, l’ASO a montré un visage satisfaisant avec un groupe qui progresse au fil des matchs. Une prestation qui a suscité aussi de nombreuses réactions favorables des Djawarih sur les réseaux sociaux, en souhaitant une mobilisation plus large à l’avenir des inconditionnels autour de leur club. L’autre motif de satisfaction pour les Chelifiens est sans conteste le retour de leurs fervents supporters, puisqu’ils étaient plus de 2000 à avoir fait le déplacement à Relizane pour encourager leurs favoris dans une ambiance de fair-play total. Un bon point pour les galeries des deux clubs voisins. Le prochain match à domicile contre le CRB Aïn Fakroun sera certainement celui de la confirmation de la bonne santé des Rouge et Blanc, appelés à s’imposer pour améliorer leur capital points et rester sur cette dynamique.

A noter par ailleurs qu’avant leur départ pour Relizane, les joueurs de l’ASO avaient reçu la visite du wali de Chlef, Abdellah Benmansour, qui leur a réitéré son soutien sans faille