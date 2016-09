Réagissez

L’ASO a perdu deux précieux points à domicile à l’issue du match nul (1-1) face à l’ASMO, samedi soir au stade Boumezrag. Deux points en moins qui vont certainement peser lourd dans la balance au terme du championnat en cours, surtout que l’Olympique aspire à retrouver la Ligue 1.

La déception des supporters est d’autant plus grande que l’adversaire semblait à portée de leur équipe qui a, pourtant, bénéficié de meilleures conditions de préparation à l’intersaison. Sur le terrain, les protégés de Younès Ifticène ont surtout péché par manque d’efficacité en attaque et de cohésion et de complémentarité entre les trois compartiments.

De plus, il n’y avait pas de joueurs aguerris à même de faire la différence et encadrer les jeunes inexpérimentés, incorporés en seniors par le coach. Mohamed Messaoud, dont le contrat est reconduit et sur lequel on comptait beaucoup pour animer le jeu et mener ses coéquipiers vers les buts, ne joue pas, comme la saison dernière, à cause d’une «blessure». La défense, complètement remaniée, a commis beaucoup d’erreurs, l’une d’elles a coûté à l’équipe l’égalisation de l’ASMO, suite à un penalty provoqué de la main par le défenseur Chaouchi.

Certains joueurs ont fait preuve d’indiscipline, à l’image de l’attaquant Maamar Youcef qui a été expulsé par l’arbitre en fin de partie. Comme on le voit, beaucoup de travail attend le coach Ifticène qui doit apporter les correctifs nécessaires pour permettre à l’équipe de rester dans la course au titre, ceci d’autant plus qu’elle ira, vendredi prochain, à Bou Saâda pour y affronter la formation locale à huis clos, avant de recevoir simultanément l’AS Khroub et le MC Saïda.