Même si elle reste invaincue après les 9 journées de championnat de Ligue 2, l’ASO Chlef a enregistré son premier faux pas à domicile en concédant le nul (0-0), mardi, face au leader, la JSMS, devant un stade archicomble.

Si la défense a su préserver sa cage vide, l’attaque n’a pas pu franchir la muraille défensive malgré les occasions de but qu’elle s’est procurées. Il n’en reste pas moins que la prestation des Chelifiens a été particulièrement appréciée par le coach El Hadi El Khezzar qui a affiché sa satisfaction à la fin de la rencontre. «Certes, nous avons perdu deux points à domicile, mais il faut reconnaître que mes joueurs ont largement dominé les débats, se heurtant à un adversaire qui s’est replié massivement en défense durant toute la partie. Ce dernier est venu chercher coûte que coûte le nul, tandis que mes joueurs ont fait un match remarquable. Dans l’ensemble, je suis satisfait de la prestation de l’équipe qui a disputé son meilleur match depuis le début du championnat.

Le groupe progresse au fil des rencontres et nous allons tout faire à l’avenir pour engranger le maximum de points lors des six joutes restantes de la phase aller», a-t-il déclaré. Pour leur part, les supporters, qui étaient présents en grand nombre au stade Boumezrag, reprochent au directeur de jeu Lotfi Boukouassa d’avoir «privé leur équipe d’un penalty indiscutable à la 83’, lorsqu’un défenseur de la JSMS avait fauché le joueur Attafen dans la surface de réparation». L’ASO n’aura pas un temps de répit ce week-end, puisqu’elle disputera demain l’avant-dernier tour de la coupe d’Algérie face à l’IRB Boumedfaa au stade de Rouina, dans la wilaya voisine de Ain Defla. Quatre jours plus tard, soit mardi 7 novembre, elle reprendra la compétition de la Ligue 2 (10e J) en déplacement, face au MC Saida, à huis clos.