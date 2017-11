ASO Chlef : Les Lions veulent préserver leur invincibilité

Réagissez

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 2, l’ASO Chlef effectuera un périlleux déplacement demain à Béjaïa pour y affronter le MO Béjaïa avec lequel elle partage la 3e place avec 21 points. Elle s’y rendra néanmoins avec l’intention de préserver son invincibilité en ramenant au moins le nul et rester ainsi collée au peloton de tête.

Il est utile de rappeler que les coéquipiers de Baouche sont invaincus depuis l’entame de la compétition, grâce à leur esprit de groupe et la solidité de leur défense qui n’a encaissé jusque-là que 5 buts. L’attaque n’est pas moins bien lotie, puisqu’elle a à son actif 13 réalisations.

Les entraînements de la semaine, qui ont enregistré le retour du milieu offensif Hamza Yadroudji, ont été mis à profit par le staff technique pour corriger certains défauts et améliorer la cohésion entre les trois compartiments. Il convient de signaler que le repli massif des joueurs de l’ASO en défense alors qu’ils menaient au score devant l’ASMO, samedi dernier, avait donné des sueurs froides aux milliers de supporters du club.

Cependant, le coach El Hadi Khezzar, en fin connaisseur, avait certainement ses raisons pour des considérations techniques et tactiques L’essentiel pour lui reste la victoire contre la formation oranaise, la première depuis de nombreuses années.

C’est donc avec un moral gonflé à bloc que l’ASO se déplacera à Béjaïa avec l’ambition de continuer dans la même voie, surtout qu’elle sera soutenue par ses nombreux inconditionnels. Du beau spectacle en perspective entre deux ex-pensionnaires de la Ligue 1.