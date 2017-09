Réagissez

Après le nul (2-2) ramené de leur déplacement à Mascara pour le compte de la 1re journée de la Ligue 2, les joueurs de l’ASO Chlef affronteront, vendredi prochain à 19h, au stade Boumezrag, le WA Tlemcen avec un moral gonflé à bloc.

En effet, la direction du club a pu apporter du baume au cœur de ses protégés en leur versant une prime financière à l’occasion de l’Aïd El Adha et les salaires impayés pour un grand nombre d’entre eux. Ceci grâce notamment à l’aide de leur sponsor habituel, l’ECDE Chlef, dont le PDG et ses cadres sont à remercier pour leur fidélité renouvelée envers l’ASO. Le président Abdelkrim Medouar compte assainir la situation des joueurs dans un mois, tout en gardant espoir que tout se passera au mieux à l’avenir sur ce plan-là, surtout après les assurances données par le nouveau wali de Chlef, Abdallah Benmansour.

«Oui, j’ai été reçu tout récemment par le nouveau wali de Chlef qui m’a réitéré son entière disponibilité pour soutenir et accompagner le club chélifien au vu de la place importante qu’il occupe dans le paysage sportif local et national. Je tiens à le remercier vivement en mon nom personnel et au nom de tout le collectif de l’ASO (dirigeants, entraîneurs, joueurs et supporters) pour son engagement aux côtés de l’un des plus prestigieux clubs du pays. Je tiens aussi à rendre hommage aux dirigeants de l’entreprise des ciments de Chlef qui nous ont été d’un grand secours dans les moments difficiles», a déclaré Medouar, en espérant que l’APC de Chlef suivra l’exemple de ces responsables au niveau de la wilaya.

Les élus communaux doivent, selon lui, rectifier «l’injustice» commise à l’égard de cette formation de leur commune, en la privant d’une subvention de 5 milliards de centimes qui lui était initialement destinée. Medouar s’excuse, par ailleurs, auprès de ses créanciers de l’impossibilité pour le club de les payer pour le moment et promet de prendre en charge leur situation dans un avenir très proche. Comme on le voit donc, tout a été mis en œuvre par le président du club pour mettre les joueurs dans une position favorable afin de leur permettre d’amorcer la course au titre dans les meilleures conditions possibles. L’équipe, sous la houlette d’El Hadi Khezzar, a disputé jeudi dernier un match amical face au NAHD, qu’elle a gagné 1-0, en faisant preuve de meilleures dispositions technico-tactiques et physiques. Ce qui est de bon augure pour la suite de la compétition.