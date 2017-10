Réagissez

Un autre match difficile attend l’ASO Chlef ce vendredi à 15h30, au stade de Reghaïa, face au RC Kouba. Même si l’adversaire occupe la dernière place du classement de la Ligue 2 avec seulement trois points, il est pris très au sérieux par son hôte du jour.

D’ailleurs, tous les joueurs que nous avons rencontrés lors de la séance d’entraînement de lundi au stade Boumezrag, à l’image de Benhamla, Belhaoua et Baouche, se sont montrés conscients de la difficulté de la tâche contre le RCK. «Evoluer face à une équipe classée au bas du tableau n’est pas chose aisée, quand bien même elle jouera hors de ses bases, plus exactement au stade de Reghaïa», ont-ils unanimement déclaré. Néanmoins, ils restent optimistes et confiants : «En ce qui nous concerne, nous préparons ce rendez-vous sérieusement, comme tous les autres matchs. Nous voulons continuer sur notre bonne dynamique et revenir avec un résultat positif de notre déplacement à Reghaïa, ce qui nous permettra de rester dans le peloton de tête», ajoutent-ils. L’entraîneur adjoint, Ahmed Ghoulam, abonde dans le même sens : «C’est un match très important pour nous, d’autant plus qu’il précède une autre rencontre à l’extérieur face au CA Batna. Nous sommes donc déterminés à faire un bon résultat pour rester dans la course à l’accession en Ligue 1. L’effectif est animé d’une forte volonté de poursuivre sa série de bons résultats, surtout qu’il sera encore soutenu par ses milliers de supporters.» A noter que l’Olympique a enregistré le retour de son défenseur Belhaoua (suspendu), ainsi que du milieu offensif, Melika, et de l’attaquant Boussaid, qui s’entraînaient normalement avec le groupe après une longue absence due à des blessures.