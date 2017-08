Réagissez

L’équipe de l’ASO Chlef a regagné le pays jeudi dernier après un stage de préparation d’une quinzaine de jours à El Jadida, au Maroc.

Un stage dont le bilan est jugé globalement positif par l’encadrement technique et les dirigeants, dans la mesure où il a permis au groupe de disputer sept joutes amicales contre des équipes marocaines et une algérienne, la JS Saoura. Ces rencontres se sont soldées par quatre victoires, un nul et deux défaites, ce qui est de bon augure pour l’entame de la compétition officielle, vendredi prochain, contre le GCM à Mascara. Autre motif de satisfaction : trois des sept buts inscrits ont été l’œuvre de l’attaquant Baouche Sofiane qui est en passe de devenir le buteur attitré de l’ASO.

Même s’il reste encore quelques réglages à opérer en défense, l’équipe est capable, nous dit-on, de ramener un bon résultat de son déplacement à Mascara. Elle reprendra aujourd’hui les entraînements au stade Boumezrag pour préparer justement ce rendez-vous important.

Joueurs, entraîneurs et dirigeants sont donc unanimes à reconnaître que malgré des moyens financiers extrêmement limités, l’Olympique de Chlef a pu s’offrir une bonne préparation dans le grand complexe sportif de la ville marocaine, sous la conduite de son coach, El Hadi Khezzar.Cependant, la concrétisation de l’objectif principal, à savoir le retour en Ligue 1, reste tributaire, selon eux, du soutien indéfectible des autorités locales et des fidèles supporters des Rouge et Blanc.

Le président de l’ASO, Abdelkrim Medouar, a interpellé récemment le nouveau wali de Chlef ainsi que les élus de l’APC afin qu’ils débloquent les subventions au profit de l’équipe, privée de l’aide de l’Etat depuis longtemps.