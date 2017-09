Réagissez

L’ex-président de l’ASO Chlef de 1974 à 1988, Djazouli Boudjelthia, vient de publier un nouveau livre sur l’histoire et le parcours du club depuis sa création.

Intitulé La Lueur du Jour, l’ouvrage, dont la préface est signée par Me Abdelkader Bennegouch, également ancien président de l’ASO, s’appuie sur des écrits de presse, des archives et des informations disponibles sur les étapes de la vie de ce club et ses différentes disciplines (football, athlétisme, volley-ball, cyclisme et boxe).

Il a été présenté samedi à la salle de l’hôtel La vallée de Chlef devant un public composé d’invités, de sportifs, d’anciens présidents de ce club et de journalistes. L’auteur a d’emblée précisé qu’il n’est «ni historien ni écrivain et que son œuvre tente de retracer les étapes de l’histoire de ce club créé en 1947 par des Algériens, notamment Mohamed Benaouran et Mohamed Zerrouki». A ce propos, il a fait savoir qu’avant la création de l’ASO en 1947, il existait (de 1918 à 1927) une association sportive dénommée Sadikia Sport d’Orléansville (SSO) dont le président actif était Talbi Salah et le président d’honneur Djillali Sayah. Il s’est attardé sur ce «pan de l’histoire de l’ASO», indiquant que pour contrecarrer le SSO, des Européens avaient créé, dès 1928, une autre association sous l’appellation de ASO (Association Sportive Orléansvilloise).

Puis vint le 13 juin 1947 qui donnera officiellement naissance au premier club musulman avec le même sigle. L’intervenant décrit les péripéties et le déroulement de l’opération menée par un groupe de citoyens algériens de la ville, parmi eux Mohamed Benaouran, M’hamed Zerrouki, Houari Belkacem, Abdelkader Bennegouch et Abdelkader Harchouch. Outre le football, il y avait le cyclisme, la boxe et l’athlétisme avec leur lot de satisfactions et de champions. S’il n’a pas omis ces disciplines, Djazouli a néanmoins consacré une part importante de son ouvrage à l’équipe de football de l’ASO.

Il s’est étalé notamment sur la période 1975/1976 où il avait dirigé la formation ayant accédé pour la première fois en Division 1 sous la houlette de feu Abdelkader Maazouza. Il a ensuite retracé le parcours de l’ASO sous la direction successive de Maamar Belgherbi, Abdelkader Benegouch, Samir Ould Larbi, Mohamed Bensaada, Hamid Benaouran et Abdelkrim Medouar. Et de lancer à la fin de son intervention : «L’ASO n’appartient à personne; elle est le patrimoine de tous les habitants de la région.»