Après deux stages à Tikjda et Aïn Draham (Tunisie), l’ASO Chlef a repris, dimanche soir, les entraînements en vue de préparer le premier match de championnat de Ligue 2 prévu le 9 septembre au stade Boumezrag face au promu, l’US Biskra.

C’est le dernier virage avant l’entame de la compétition que l’Olympique ne veut pas rater afin d’atteindre l’objectif recherché cette saison, à savoir le retour en Ligue 1. Il est évident que cet objectif est assumé et voulu comme priorité par l’ensemble du collectif, dirigeants, entraîneurs, joueurs et supporters. Ceci d’autant plus que l’équipe a bénéficié du temps et des moyens nécessaires pour bien se préparer ; elle a effectué deux stages précompétitifs, l’un à Tikjda et l’autre en Tunisie, entrecoupés d’une série de matchs amicaux.

Côté effectif, la direction du club a voulu donner un nouveau souffle à la composante en engageant de nouveaux éléments dans le but de constituer un bon amalgame entre les jeunes du cru et des joueurs plus chevronnés, à leur tête le meneur de jeu Mohamed Messaoud. Ce à quoi l’entraîneur Younès Ifticène a choisi d’accorder de l’importance pour former un groupe homogène et solide, capable de rivaliser avec les prétendants au titre de champion de la Ligue 2.

A ce propos, nous apprenons que le coach a, lors d’une récente rencontre avec le président de l’ASO, Abdelkrim Medouar, réitéré sa satisfaction quant au niveau de préparation de l’équipe et au travail effectué par les joueurs. De même, il s’est montré optimiste sur les chances d’accession de ses protégés en Ligue 1 dès la saison prochaine.