ASO Chlef : Ifticene se retire

Chez nous, on ne parle que des clubs qui remercient leur entraîneur, mais on ne cite jamais des coachs qui abandonnent leur équipe en pleine compétition et, de surcroît, la veille d’un rendez-vous important.» C’est en ces termes que le porte-parole de l’ASO Chlef, Abdelkrim Medouar, a décrit le départ précipité de l’entraîneur en chef, Younès Ifticene, à quelques heures du match USMB-ASO qui s’est déroulé hier à Blida, pour le compte de la 13e journée du championnat de Ligue 2.

Il se dit surpris de la décision du coach qui a «usé de faux fuyants pour quitter l’équipe à la veille de cette rencontre en déplacement, en dépit du contrat qui le lie au club». Et d’ajouter : «J’ai tenté de l’en dissuader en l’invitant à poursuivre sa mission jusqu’à la fin de la phase aller, en vain. Après quoi, on devrait faire une analyse approfondie de la situation de l’équipe afin d’y apporter les correctifs nécessaires, mais Younès Ifticiene était déterminé à partir à l’issue du match perdu à domicile, mardi dernier, contre le Paradou AC ( 2-0).» Medouar a indiqué qu’en agissant ainsi, l’ex-entraîneur des Rouge et Blanc a reconnu son incapacité à continuer à diriger l’Olympique qui garde toujours ses chances intactes pour l’accession en Ligue 1.

En attendant de lui trouver un successeur, c’est le staff technique en place, secondé par l’ex-capitaine d’équipe, Samir Zaoui, qui devait diriger, hier, l’équipe face à l’USM Blida au stade Brakni. Il faut savoir qu’avant cette rencontre, l’ASO occupait la 5e place au classement avec six points de retard sur le leader, le Paradou AC.