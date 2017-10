Réagissez

Un hommage appuyé a été rendu samedi à feu Laïd Bensalah, ex-attaquant de l’ASO de 1988 à 1993, décédé en février 2016 à l’âge de 46 ans. L’initiative, mise sur pied par l’association La famille Sportive Chelifienne, dirigée par Fodil Megharia, en collaboration avec la wilaya et la DJS, a drainé de nombreux sportifs ainsi que d’anciennes figures de l’EN et de joueurs de renom ayant évolué au sein de clubs de l’élite, à l’image du MCA, du CRB, de l’ASO, du RCK, de l’USMA, de la JSK, l’ESS, le MCO, l’USMBA et l’ASMO. A l’occasion, un tournoi de football a eu lieu au stade olympique de Chlef avec la participation de sélections de vétérans de l’ASO et de l’Algérois, de l’est et de l’ouest du pays. L’événement qui a été rehaussé par le wali de Chlef, Abdellah Benmansour, s’est déroulé en présence de proches du disparu ainsi que de nombreux invités.

Très ému, le frère du défunt, El Ghali Bensalah, ex-joueur du MCA, du CRB et de l’ASO, a tenu à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de ce rendez-vous symbolique qui a permis de rendre hommage à un joueur exemplaire très estimé par le public, ses anciens coéquipiers et des joueurs d’équipes adverses. Nombre d’entre eux étaient d’ailleurs présents pour partager ces moments de retrouvailles et de reconnaissance posthume à l’égard de ce talentueux et pur produit de l’ASO Chlef.