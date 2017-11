ASO Chlef : Fin d’invincibilité pour les Lions

Réagissez

Seule formation invaincue avant cette 12e journée du championnat professionnel de la Ligue 2, disputée vendredi dernier, l’ASO Chlef a subi sa première défaite de la saison, à Béjaïa, en se faisant battre par le MOB (3-1), avec lequel les Chélifiens partageaient la 3e place au classement.

Une première défaite donc pour les Lions du Cheliff, qui voient ainsi leur invincibilité s’arrêter à 11 matchs sans défaite.

Une défaite amère pour les Chélifiens, qui espéraient bien prolonger leur série, surtout face à un concurrent direct à l’accession, et surtout pour une place sur le podium. Néanmoins, les nombreuses défections enregistrées à l’occasion de ce choc côté chélifiens, ont finalement pesé lourd sur le rendement de l’ASO, qui concède ainsi son premier revers de la saison, qui lui vaut de quitter le podium, et d’accuser même deux points de retard sur la JSM Skikda, qui ferme ce podium. Une défaite qui n’a pas été du reste digérée par l’entraîneur de la formation de l’ASO Chlef, à savoir El Hadi Khezzar, qui, évoquant la manière avec laquelle son équipe a cédé les trois points du match, a déclaré: «Nous avons livré un bon rendement durant la rencontre notamment en seconde période où nous avons réussi à réduire la marque mais dommage que les quelques erreurs que nous avons commises en première période nous ont coûté une telle défaite. Elle est amère cette défaite, surtout qu’il y avait de la place pour un meilleur résultat», dira le technicien constantinois.

Et de conclure : «Cela dit, nous n’allons pas baisser les bras pour autant et céder après ce premier revers de la saison. On va travailler encore davantage pour se racheter lors des prochaines rencontres et bien gérer les matchs restants pour espérer réussir notre objectif à la fin de la saison». A signaler que l’ASO, à l’instar des autres formations du second palier professionnel, mettront le championnat de côté, ce week-end, pour se consacrer aux rencontres du dernier tour régional de la coupe d’Algérie. Les Lions du Cheliff affronteront ce vendredi, leur voisin du MCB Ouled Sly, pensionnaire de la Division Inter-régions.