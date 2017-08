Réagissez

L’équipe de l’ ASO Chlef se rendra aujourd’hui à El Jadida, au Maroc, pour y effectuer un stage de préparation qui durera jusqu’au 16 août. Le coach Khezar a fait appel à 22 joueurs, dont cinq recrues de différentes divisions et des espoirs du cru intégrés en senior.

La délégation sera hébergée dans un hôtel à El Jadida, alors que la préparation physique et technico-tactique s’effectuera au niveau du complexe Pullman, situé non loin du lieu de leur regroupement. Le président du club, Abdelkrim Medouar, s’estime heureux d’avoir pu organiser ce voyage dans le pays voisin, malgré la crise financière qui secoue son association.

«C’est un exploit que de regrouper tous les joueurs et d’aborder les préparatifs dans un contexte difficile, marqué par les difficultés auxquelles nous sommes confrontés depuis le début de la saison écoulée», souligne-t-il, avant de louer le «soutien indéfectible de l’entreprise des ciments et dérivés de Chlef, ECDE et du GICA, sous la direction du ministère de l’Industrie et des Mines, car ces derniers nous ont permis de surmonter cette épreuve». Il lance, par ailleurs, un appel au nouveau wali de Chlef ainsi qu’aux élus de l’APC en fin de mandat pour qu’ils se penchent sur la situation délicate que vit le club chélifien.

Outre un entraînement biquotidien, le groupe disputera cinq matchs amicaux contre des équipes du championnat marocain, à l’image du MC Oujda, Diffaa El Jadida et l’Olympique de Khouribga. En somme, l’entraîneur de l’ASO mise beaucoup sur ce stage pour peaufiner la préparation et dégager le onze susceptible d’entamer la compétition, d’autant plus qu’il affiche sa satisfaction quant à la reprise de l’entraînement, avec à la clé une victoire en amical à l’extérieur (2-1) face à l’USM Blida.

A noter que l’Olympique a gardé son ossature du championnat écoulé, à laquelle se sont joints cinq recrues des Ligues 1 et 2 et de la Division amateur ainsi que des espoirs titularisés la saison passée et ceux nouvellement promus en équipe senior. Par ailleurs, l’entraîneur en chef sera entouré de nouveaux techniciens ayant déjà fait leurs preuves dans les catégories de jeunes. Il s’agit du premier adjoint, Ghoulem Ahmed, de l’entraîneur des gardiens de but, Mouheb Abdelkader, et du préparateur physique, Morsli, docteur en sports à l’Institut national de l’EPS de l’université Hassiba Benbouali de Chlef.