Réagissez

L’équipe de l’ASO se rendra aujourd’hui au centre de préparation de Aïn Draham, en Tunisie, où elle effectuera un stage de préparation jusqu’au 11 de ce mois. Cinq joueurs ne seront pas du voyage pour cause de blessures et de sélection en équipe nationale militaire. Il s’agit de Boussaïd, Naas-Araba, Semahi et Maamar-Youcef. Pour pallier ces défections, le coach Youcef Bouzidi a dû faire appel à cinq juniors, dont certains, à l’image de Boutaiba, évoluent déjà en équipe senior. A ceux-là s’ajoutent les deux recrues, le gardien Mahsas du RC Arbaâ et le joueur polyvalent Ledraâ de l’AS Khroub. Côté staff technique, on note le retour du préparateur physique Ahmed Halem qui viendra aider le coach Youcef Bouzidi et ses deux adjoints, Samir Zaoui et l’entraîneur des gardiens de but, Sadek Larbi. Quoi qu’il en soit, les dirigeants de l’ASO comptent beaucoup sur ce regroupement pour donner un nouveau souffle à l’équipe en prévision de la reprise de la compétition de Ligue 2.