Les anciens joueurs de l’ASO, Megharia, Bouhalla et Meghraoui, ont rendu visite, jeudi dernier, à l’ex-défenseur international de 1968 à 1974, Tahar Benferhat, chez lui à Tiaret, afin de s’enquérir de son état de santé.

D’après eux, Tahar est «très fatigué et a besoin d’une attention particulière des pouvoirs publics et de la corporation des footballeurs», estimant qu’il mérite un meilleur sort pour services rendus au football national. Il est vrai que cette légende du sport-roi dans notre pays après l’indépendance n’a pas été et n’est toujours reconnue pas à sa juste valeur. Il souffre en silence de l’ingratitude des uns et des autres, lui qui compte une trentaine de sélections en équipe nationale et formait avec son coéquipier, feu Miloud Hadefi, un tandem de charme au niveau de la charnière centrale de l’EN. Il mérite assurément tous les honneurs pour son parcours exceptionnel en tant que joueur et éducateur.