ASO chlef 2 – MC Oran 1 : Chlef en seconde période

Stade Mohamed Boumezrag (Chlef)

Arbitres : Boukouassa, Hamlaoui et Bounoua.

Buts : Boutiba (77’), Meddahi (87’) ASO. Delhoum (9’) MCO

Averts. : Maâmar Youcef, Soltani (ASO). Bentiba, Delhoum (MCO)

ASO : Ouahbi, Melika, Meddahi, Attafen (Boutiba 75’), Boussaïd, Maâmar Youcef, Chaouchi, Boudina, Baouche (Yadroudj 90’), Laraba-Naâs (Soltani 65’), Mebarki Entr. : Zaoui

MCO : Natèche, Sebbah (Berramla 43’), Benali, Belabes, Delhoum (Hessani 89’), Heriat, Ferahi, Boudoumi, Souibah, Cherif, Bentiba Entr. : Belatoui

L’ASO Chlef a arraché une belle qualification aux 8es de finale aux dépens du MC Oran dans une rencontre sous le signe de la réconciliation entre les deux clubs. En effet, le match s’est déroulé dans de bonnes conditions et l’ASO Chlef a bien mérité sa victoire en s’imposant sur le score de 2 à 1 dans un stade plein à craquer.

Ce sont pourtant les visiteurs qui prennent l’avantage dès la 9’ par Delhoum, de la tête, suite à un coup franc bien travaillé. Ce but hatif a permis aux poulains de Belatoui de bien gérer la première mi-temps qui s’est soldée sur cet avantage des Hamraouas.

De retour des vestiaires, l’ASO Chlef s’est montré plus entreprenant en allant taquiner sérieusement l’arrière-garde des Oranais. Le portier Natèche a sauvé sa cage à plusieurs reprises, notamment face à Mebarki qui a vu, à deux reprises, ses tentatives heurter la transversale puis le poteau. Les changements opérés par l’entraîneur Samir Zaoui ont permis à son équipe d’accentuer le pressing.

D’ailleurs, c’est le remplaçant Boutiba, qui venait d’effectuer son entrée à la 75’, qui débloque la situation offrant à son équipe le but de l’égalisation deux minutes plus tard.

Sur la lancée, l’ASO Chlef ajoute un deuxième but, signé Meddahi qui a réussi à empêcher un défenseur oranais de dégager son camp et d’ajouter le second but de la victoire.

Le MCO rate dans l’ultime minute l’égalisation au grand bonheur des milliers de supporters chélifiens, venus soutenir leur équipe.