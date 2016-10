ASMO : Mdina Jdida revient à pas feutrés

Réagissez

L’ASMO a failli lâcher la bride sur son aire de Bouakeul face à un MCEE qui a cru en ses chances et pouvait facilement prendre le point de la parité sans que personne trouve à redire. Etant menés par trois à zéro, les visiteurs trouvèrent les ressources pour planter deux banderilles et faire douter les Asémistes qui, après 50 minutes de jeu, menaient 3 à 0, une frayeur qui a donné du fil à retordre à l’arrière-garde de l’ASMO qui a serré les coudes pour prendre les trois points du match. Henkouche devra trouver la bonne formule afin de gérer le match en toute quiétude, même si l’on mène largement au score. L’ASMO qui est scotchée à une peu appréciable dixième place au classement général, devra aussi jouer à fond un maintien qui, pour le moment, n’est pas si loin comme on le prétend, car le championnat est encore long et plein d’embûches. L’ASMO aura fort à faire pour ses deux prochains matchs face à deux grosses écuries que sont le PAC et l’USMB, qui tablent sur l’accession en division supérieure.