ASMO : Malgré la victoire, le flou persiste

L’ASMO a dû cravacher ferme pour battre petitement un CAB ultra défensif, et ce, sur un but du défenseur Masmoudi. Ce but va-t-il remettre en selle une équipe qui n’a pas engrangé de points précieux depuis belle lurette ?

En effet, le club asémiste a raté complètement ses trois derniers matchs en pointant zéro face respectivement à la JSMS et l’ASO à l’extérieur et l’ASAM à domicile, sans oublier les nuls qui l’ont éloigné des trois premières places donnant le droit à l’accession. Sept points séparent le club de Mdina Jdida du troisième ticket synonyme d’accession en Ligue 1. Alors que tout prévoyait que les Vert et Blanc avaient toute l’aptitude de jouer à fond l’un des billets donnant droit à la division supérieure mais, a contrario, les résultats mitigés, pour ne point dire en deçà, ont chamboulé toutes les prévisions de l’entourage de l’équipe qui croyait ferme que cette fois-ci sera la bonne. D’ailleurs lors des premières journées, l’ASMO démarra en trombe avant de fléchir subitement en collectionnant les faux pas comme des petits pains déstabilisant cette dernière qui se verra rentrer dans les rangs laissant le soin à des néophytes jouer l’accession. Pour ce faire, l’ASMO pourra-t-elle renverser la vapeur en accomplissant un sans faute en commençant à rattraper son retard en allant inquiéter l’un des trois prétendants à l’accession en l’occurrence la JSMS qui est intraitable à domicile même si elle vient de chuter dernièrement face au MCS ? Les supporters sont septiques quant à voir leur équipe favorite faire le plein durant les matchs à venir, ils jurent que certains joueurs n’ont pas leurs places dans l’équipe et que le recrutement durant l’intersaison n’a pas atteint ses prérogatives tout en pointant à l’index ceux qui ont facilité le départ de certains cadres de l’équipe durant le mercato faisant tout pour ne point les retenir, eux qui savaient bien qu’ils avaient comme objectif le retour en Ligue 1. Malgré tout ce charivari, les responsables asémistes croient dur comme fer que rien n’est encore joué et que le challenge du championnat est encore long et que les sept points de différence sont rattrapables. Laoufi aura-t-il la gageure de donner plus d’aplomb à une équipe qui continue de jouer aux équilibristes pour atteindre tout cela ? L’équipe a besoin de se renforcer durant le prochain mercato, surtout du côté de l’attaque qui est considérée comme le talon d’Achille avec seulement 9 buts inscrits, synonyme d’une des trois mauvaises attaques de la Ligue 2, où même le dernier de la classe, le RCK, a à son actif 10 buts inscrits.

B. H.