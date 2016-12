ASMO : El Djemhiya croit à l’accession

Réagissez

L’ASMO, pour son escapade face au moribond et bon dernier de la Ligue 2, qui n’est autre que le RCA, a raté d’un cheveu la victoire, en se faisant piéger dans le temps additionnel par les locaux, en remettant les deux équipes à égalité. L’équipe d’El Djemia doit s’en mordre les doigts, elle qui croyait dur comme fer que les trois points étaient bel et bien dans la besace. Henkouche devra revoir le dilettantisme de sa défense, au moment où elle devrait redoubler de vigilance.

Ces deux points perdus benoitement seront lourds à comptabiliser et devront donner à réfléchir à l’actuel staff s’il veut se mêler à la course au titre, car les Asémistes ont une belle carte à jouer pour l’accession qui peut être dans leurs cordes, à cinq points des trois premières places qui donnent droit à l’accession. Ils peuvent renverser la vapeur, du fait que le championnat est encore long et c’est le moment de rectifier le tir et jouer tous azimuts la montée en division une. Henkouche aura-t-il cette gageure de faire renaître de ses cendres cette équipe qui a des atouts prépondérants pour frapper un grand coup, sachant que jusqu’à maintenant et sur les 11 matchs joués, les Vert et Blanc ont gagné 3 rencontres, fait 6 nuls et perdu 2 matchs, avec 11 buts inscrits et 9 encaissés.

Rappelons que l’ASMO s’est difficilement inclinée pour le compte de la coupe face au ténor du CSC à Hamlaoui. Maintenant, le club de l’Ouest aura la tâche facile pour se consacrer à l’accession et il devra faire le plein durant le prochain mercato, où l’attaque ne carbure pas à bon escient avec deux nouveaux attaquants racés. El Djemia peut faire tilt et par là même redorer son blason quelque peu terni, après sa chute en Ligue 2, il y a deux saisons