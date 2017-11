ASAM - MOB : Un choc au sommet

Réagissez

Revigorés par le succès arraché devant les voisins de la JSMB mardi dernier, les Crabes du MOB effectuent un périlleux déplacement cet après-midi à Ain M’lila pour y affronter l’ASAM local dans un match considéré comme le choc de cette 11e journée de la Ligue 2.

Les Béjaouis, qui occupent la 3e place avec une longueur de retard sur leurs adversaires du jour, sont conscients de ce qui les attend et décidés à faire le maximum pour revenir avec un résultat positif et confirmer leur réveil après avoir remporté le derby. Le meilleur buteur de cette équipe du MOB, à savoir Belkacemi, nous a déclaré à propos de ce match : «Nous sommes appelés à disputer un autre match difficile devant l’ASAM qui occupe la première place conjointement avec la JSM Skikda et qui reste sur une large victoire arrachée face à l’ASMO à l’extérieur. De notre côté, on a retrouvé nos repères et désormais, on est décidés à faire le plein et à bien négocier tous les matches restants afin de terminer cette phase aller sur une bonne note.» Sur le plan effectif, le MOB sera privé des services de Cheklam (suspendu), tandis que le club a eu une mise en garde suite au jet de fumigènes lors du derby MOB-JSMB, mais aussi une sanction financière de 4 millions de centimes suite à une conduite incorrecte.