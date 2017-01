Réagissez

Annoncé sur le départ de West Ham où il ne joue que rarement, le meneur de jeu algérien Sofiane Feghouli, qui vient de perdre son statut d’international avec les Verts en raison de son manque de compétition, a de fortes chances d’atterrir, cet hiver, dans le championnat italien de Serie A et plus précisément au club de la capitale, l’AS Roma.

Ce qui n’était qu’une information non officielle, relayée par les médias italiens, vient d’être confirmé par le coach du club romain, Luciano Spalleti. Interrogé hier, en conférence de presse d’avant-match, à la veille de la confrontation de la 19e journée de la Serie A prévue cet après-midi à Genoa, le coach de la Roma a confirmé son intérêt pour Sofiane Feghouli en annonçant : «Feghouli est une piste, il ne sert à rien de le cacher puisque les médias ont déjà dévoilé l’intérêt de la Roma pour ce joueur. Mais ce sera sans doute compliqué. Nous y pensons aussi bien pour remplacer un joueur que pour renforcer notre équipe.» Un intérêt certain donc de la Roma pour Sofiane Feghouli, d’autant plus qu’il constitue un bon jocker pour Spalletti puisqu’il pourrait disposer des services de l’Algérien dans l’immédiat en raison de sa défection à la CAN-2017 pour laquelle il n’a pas été convoqué par Leekens. Néanmoins, les dirigeants de l’AS Rome et leurs homologues de West Ham devraient d’abord trouver un accord, notamment sur le montant de la transaction, pour que le transfert soit effectif. Un transfert qui intéresserait Sofiane Feghouli qui a besoin de retrouver du temps de jeu avant d’envisager son come-back chez les Verts.