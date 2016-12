Réagissez

C’est dans une ambiance émouvante que la délégation de l’association La Radieuse a rendu un vibrant hommage à l’une des figures de l’équipe nationale du FLN, Kaddour Bekhloufi, qui était hospitalisé dernièrement.

Malgré la fatigue, l’ex-joueur de l’AS Monaco et entraîneur de plusieurs clubs algériens a été très ému par la visite de la délégation de La Radieuse, à sa tête Kada Chafi et les membres d’honneur, Belloumi, Megharia, Foussi, Benchiha... Kaddour Bekhloufi a reçu des distinctions et des cadeaux, mais l’essentiel était le soutien moral à travers cette visite, surtout dans un moment difficile pour l’ancien international qui dira : «Je remercie beaucoup La Radieuse pour ce geste qui m’a profondément ému et la présence de ces joueurs que j’ai toujours considérés comme mes enfants.

Dieu merci, nous avons bien accompli notre devoir national.» De son côté, Lakhdar Belloumi a déclaré : «Les joueurs de l’équipe du FLN, dont fait partie Kaddour Bekhloufi, m’ont beaucoup aidé dans ma carrière. Grâce à eux, j’ai appris la bonne éducation et l’amour de la patrie. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Bekhloufi.»