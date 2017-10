Réagissez

C’est aujourd’hui, à partir de 17h, au complexe du sport de proximité Reguig Abdelkader de Maraval, que se clôturera le Tournoi de l’amitié, avec des finales très attrayantes.

Cet événement sportif a vu 60 équipes dans les catégories benjamins, seniors et vétérans en découdre pendant 25 jours dans de très bonnes conditions. Les autorités locales, les anciennes stars du football et le président de l’association La Radieuse, Chafi Kada, auront l’honneur de remettre les trophées, les médailles et les coupes aux vainqueurs des trois finales : celle qui mettra aux prises l’équipe de Témouchent à celle de Relizane en benjamins, celle des seniors entre la sélection de Bouira et celle d’Oran, et enfin, la finale des vétérans entre les anciens joueurs de Sour El Ghozlane et ceux d’Oran. Ce challenge sera aussi l’occasion de rendre hommage et d’aider les familles des martyrs du devoir national ainsi que d’anciens sportifs et dirigeants qui vivent dans des conditions difficiles et qui ont besoin de reconnaissance et de soutien.

Le président de La Radieuse invite le public avide du beau jeu et de fair-play à venir nombreux à cette finale afin aussi de soutenir une jeunesse pour lui éviter de tomber dans le travers des maux sociaux que sont le tabagisme, l’alcool et la drogue.