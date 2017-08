Réagissez

Le traditionnel tournoi Eté-Foot se clôturera aujourd’hui au stade Reguig Abdelkader, à Maraval, Oran, à partir de 18h. Cette clôture intervient après 20 jours de compétition entre 70 équipes, dans les catégories benjamins, minimes et seniors. Signalons que cet événement sportif, sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et des autorités d’Oran, mettra fin au riche plan d’action de La Radieuse pour la saison estivale 2017. Des figures emblématiques du football algérien seront présentes, à l’image de Saïd Amara, Belloumi et autres, dans un grand match de gala. Ces personnalités sportives, ainsi que les invités d’honneur remettront aux lauréats les médailles, les coupes, les trophées et les cadeaux à l’issue des trois finales. Ils remettront aussi le trophée du mérite au directeur général de la Protection civile, M. Lehbiri, à Kaddour Bekhloufi, l’ex-joueur de l’équipe du FLN, actuellement gravement malade, au meilleur buteur du championnat d’Algérie, Nacer Bouiche, et à titre posthume, au regretté journaliste Hachemi Hantaz.

Et comme de coutume, surtout en cette veille de l’Aïd El Adha, La Radieuse distribuera des aides financières à des sportifs dans le besoin.