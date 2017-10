Réagissez

Le président de l’association sportive La Radieuse, Chafi Kada, ainsi que les membres d’honneur de l’association ont donné le coup d’envoi du Tournoi national de l’amitié. Soixante équipes venues de communes, de quartiers des wilayas de Médéa, Bouira, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Oran, en découdront, à raison de quatre matchs par jour, au complexe de proximité Reguig Abdelkader, le Maraval. Le comité d’organisation a mis en place toutes les commodités indispensables au bon déroulement de cette compétition. Les équipes ont bénéficié d’équipements sportifs, sans oublier la présence permanente de la Protection civile et de la sûreté d’Oran pour le bon déroulement du tournoi qui s’achèvera le 25 octobre, avec en plus des finales, beaucoup de surprises, des hommages et des soutiens aux familles des martyrs du devoir national et d’anciens sportifs et dirigeants qui vivent des moments difficiles. Notons aussi que l’association La Radieuse multiplie ses événements sportifs de proximité, dans le but d’éloigner les jeunes des maux sociaux et aussi de déceler de jeunes talents pour le bien de notre sport.