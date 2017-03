AS Khroub : La relégation se précise

Réagissez

En concédant une défaite vendredi, face au Paradou AC, les poulains de Abdelkrim Latrèche ont fait un grand pas vers la relégation en division amateur.

En effet, sauf miracle, le sort des Khroubis semble scellé dans un championnat de 2e division où ils se sont contentés de faire de la figuration depuis quelques saisons, avant de sombrer définitivement cette fois-ci. Chez les supporters, les coupables semblent tout désignés. Ce sont de manière générale les «dirigeants» : les membres de la SSPA, ou ceux de l’association amateur, en ce sens que les deux entités se sont relayées à la barre administrative cette saison, ce qui a eu comme conséquence l’instabilité du staff technique, et surtout une démotivation générale chez les joueurs.

Concernant le match face au PAC, les plus naïfs d’entre les fans avaient compté sur l’indulgence du leader de la L 2, voire sur une «faveur» qu’accorderait le nouveau président de la FAF, et président de l’adversaire du jour, à un des membres du bureau fédéral, enfant de la ville et supporter de club, mais la réalité du terrain en a décidé autrement.

Un malheur n’arrivant jamais seul, il semble que l’entraîneur fraîchement recruté (à peine un mois), Abdelkrim Latrèche, ait déjà conclu avec son désormais ex-ancien club, l’USM Annaba (DNA Est) pour reprendre en main l’équipe qui joue l’accession en L 2. Reste maintenant aux camarades du capitaine Aïssani d’opérer un ultime sursaut, et de jouer à fond leur survie en deuxième division. Les comptes seront faits à la fin de la saison.