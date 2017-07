Réagissez

Après avoir pris le temps d’installer son bureau à la tête de l’AS Khroub, le nouveau président Maâmar Dib est passé cette dernière semaine à la vitesse supérieure en procédant au recrutement d’un staff technique, composé de Rabah Zemamta et de Farid Laouar, et de pas moins de 9 joueurs, ce qui dénote de la part des nouveaux responsables une volonté de renouveau et surtout de rupture par rapport aux saisons passées.

Ainsi, l’on note l’arrivée de Noureddine Cheniguer (ASAM), Lyes Zeghlami et Seddik Oulmi (UST), Fayçal Ammari (HAMRA), Mustapha Oultache (HBCL), Amir Derbal et Nadji Kribaâ (USC), Mohamed Benessam (WRM) et Abdelghani Zoubiri (USMAn).

En parallèle, les négociations sont toujours en cours avec d’autres joueurs d’expérience, à l’image de Merouane Boulkertous (ASAM) et Walid Chermat (CRBAF), et il n’est pas à écarter que l’administration ne signe deux ou trois autres contrats avant la clôture des recrutements, l’objectif étant une remontée rapide de l’ASK en championnat professionnel. Sur le plan de la préparation, l’administration a fixé la date de la reprise des entraînements à vendredi prochain, au stade Abed Hamdani, avant que l’effectif n’entame son stage d’intersaison à Khroub.