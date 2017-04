Arts martiaux : Nadir Namane à l’affût d’un titre mondial

Réagissez

Nadir Namane, un jeune sportif originaire du village d’Aït Zaïm, dans la commune de Maâtkas, au sud de Tizi Ouzou, a réussi la prouesse de conserver son titre de champion d’Algérie de kempo, une discipline des arts martiaux, pour la deuxième année consécutive. Ce fut lors du dernier championnat national qui s’est déroulé en mars dernier dans la wilaya de Tipasa.



Le champion indiquera à ce sujet : «La compétition a été d’un haut niveau, puisque les meilleurs athlètes et les meilleures équipes du pays ont participé à ce championnat. Dans ma catégorie des moins de 75 kg, la compétition a été rude et de très haut niveau. Ma bonne préparation avec mon club, Idhourar de Tizi Ouzou, m’a permis de conserver mon titre.» Rappelons aussi que Nadir Namane, âgé de 25 ans, est étudiant à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

«Maintenant je mets le cap sur le Championnat du monde qui se déroulera prochainement. Je ferai tout mon possible pour hisser l’emblème national et honorer mon pays», dira-t-il, ajoutant : «Toutefois, pour réussir à gagner le titre de champion du monde et dominer les athlètes des nations ayant une longue expérience dans cette discipline, il nous faut des moyens. Nous appelons les responsables du secteur des sports à faire le nécessaire pour nous permettre de nous préparer en conséquence, et pourquoi pas, atteindre l’objectif du titre de champion du monde».