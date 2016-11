Réagissez

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, et son homologue de la République d’Indonésie, Imam Nahrawi, en visite en Algérie, donneront aujourd’hui à 10h30 à la Coupole OCO (Alger), le coup d’envoi d’une démonstration en arts martiaux et en badminton. Les exhibitions seront animées par des sportifs indonésiens et algériens.