«Archives du football algérien»: Selhani dédicacera le 2e tome

Notre confrère et ami Ali Selhani dit Saïd présentera le second tome des Archives du football algérien aujourd’hui, à la foire internationale du livre à Alger. La fiche technique du livre comprend 300 pages, 450 photos, 3000 résultats de la coupe d’Algérie, 17 000 résultats du championnat d’Algérie de première division de 1963 à 2016, 600 résultats des clubs algériens engagés en compétitions continentales et régionales et bien d’autres statistiques. Notre confrère dédicacera cet ouvrage au stand Diwan (pavillon central).