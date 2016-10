Réagissez

Le profil arbitral du Sud-Africain Daniel Frazer Bennett est tellement riche par ses nombreuses prestations de tout premier ordre.

Il est né le 22 août 1976 à Dewsbury, en Angleterre (40 ans), arbitre FIFA depuis 2003, (badge acquis à l’âge de 27 ans). Sa première apparition en Algérie (2009) fut pour un certain Algérie-Egypte (3-1). A travers ses multiples prestations, il s’est, de tout temps, distingué par une forte personnalité et n’accepte aucune influence ou approche en aparté. Il ne siffle pas les fautes insignifiantes à la manière du football anglo-saxon. Il ne «cède» pas aux simulations.

Il tolère le jeu engagé à la limite de la correction. Il n’a pas la gâchette facile, mais n’hésite pas à exclure tout joueur provocateur, se comportant violemment ou enfreignant avec persistance les lois du jeu. Et pour dépassionner les débats aussi chauds soient-ils, il arbore son sourire apaisant à toute épreuve. Le seul bémol, une précaire condition physique qu’il compense par une bonne stratégie de placement et de contrôle. En plus de ses prestations lors des qualifications des nations et des clubs, il a officié dans des compétitions majeures, telles que la Coupe de la Confédération 2006 (finale retour), Coupe d’Afrique des nations juniors 2009 (2 matchs), Coupe de la Confédération 2009 (finale aller), Supercoupe de la CAF 2009, CAN-2010 (3 matchs), Ligue des champions de la CAF 2010 (finale retour), CHAN-2011 (4 matchs dont la finale), Coupe d’Afrique des nations de football 2012 (3 matchs, dont 2 de poule et 1 demi-finale), Supercoupe de la CAF 2012, CAN- 2013, CHAN-2016 au Rwanda.