Une (autre) affaire secoue l’arbitrage et ses acteurs. Elle concerne la liste des arbitres internationaux que la fédération doit transmettre à la FIFA pour approbation.

Le débat au sein de la corporation se cristallise sur l’arbitre assistant Mohamed Serradj qui serait prochainement remplacé par son collègue Bayoud. En plus d’être arbitres, les deux hommes ont la particularité d’appartenir au corps médical. Le premier est dentiste et le second médecin. Ils sont au centre d’un débat qui divise l’arbitrage. Qui mérite de rester ou d’être international ? Les états de service des deux arbitres ne sont pas complètement les mêmes depuis quelques mois. Bayoud, arbitre fédéral, est plus exposé que Serradj à la faveur de son appartenance au trio que dirige Arab, un des arbitres qui compte le plus de désignations depuis 2 ans.

Bayoud remplacera-t-il Serradj dans la liste des arbitres internationaux 2017-2018 ? Cet épisode va sans nul doute donner matière à polémique dans un corps qui n’a pas fini de manger son pain noir. L’arbitrage est sinistré. Qu’attendre d’un corps où ses responsables recourent à la triche et au passe droit pour favoriser leurs poulains ? Des responsables indélicats ont utilisé leur position, usé et abusé de leur pouvoir pour pistonner des arbitres au détriment d’autres. Ils ont même eu recours au vil procédé de récolter des questions pour l’examen écrit et les ont «refilées» à leurs protégés au su et vu de tout le monde sans qu’une voix s’élève pour dénoncer cette odieuse pratique. Les arbitres eux aussi portent une responsabilité dans la déliquescence de l’arbitrage algérien. Tout est faussé à la base. Devant le silence assourdissant qu’observent les premiers acteurs du ballon rond, la tricherie, la magouille et la corruption ont encore de belles années devant elles.