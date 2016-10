Arbitrage : Lancement des travaux de Futuro III

Réagissez

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a donné lundi, à l’hôtel Hilton, le coup d’envoi de Futuro III, le programme FIFA destiné aux instructeurs d’Afrique francophone.

Un programme, qui s’étalera jusqu’à samedi prochain, destiné à plusieurs instructeurs de la CAF présents dans notre pays. Des cours théoriques et pratiques sont donnés quotidiennement par des experts de la FIFA. Lors de la première journée et après le discours du ministre, le programme de ces journées de travail a été présenté aux instructeurs CAF et FAF. Par la suite, des cours ont été prodigués par les experts de la FIFA sur la demande physique de match, les nouveaux tests physiques ainsi que le travail d’atelier sur Witty. Hier, les travaux se sont poursuivis avec des séances pratiques sur le terrain et une séance théorique sur les nouvelles lois du jeu.